На Кубани начнут активно развивать народные ремесла

Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства, помощь в продаже их изделий, развитие новых направлений ремесленнической деятельности обсудили на совещании в ЗСК.

Депутатов интересовал ход реализации в крае государственной политики в области сохранения и развития традиционной народной культуры.

По словам спикера ЗСК, важна экономическая составляющая от развития народного творчества и ремесленничества.

«К примеру, проведение обрядовых свадеб с кубанским колоритом, в казачьих традициях или торжества по случаю рождения ребенка — это востребованные красочные постановки. Убежден, такие услуги фольклорных коллективов на профессиональной основе могли бы пользоваться спросом», — отметил Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, следует создавать условия для тех, кто хочет заниматься народным творчеством, обеспечивать реализацию изделий ремесленников.

«Что в крае делается для популяризации производимых мастерами изделий? Недавно мы заслушивали отчет о развитии туризма в крае. Там все хорошо, у вас тоже. А в итоге — нет слаженного межведомственного взаимодействия. Например, «Атамань» — это и объект культурного достояния Кубани, и значимый объект турпоказа. Почему не провести совместную широкоформатную рекламную кампанию этого этнокультурного комплекса и не сделать его брендом, известным далеко за пределами края?» — подчеркнул глава кубанского парламента.

Вторая важная задача, по словам Бурлачко, — вовлечь в творческую деятельность как можно больше людей.

По мнению специалистов профильного комитета, необходимо увеличить количество мест по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в Краснодарском краевом колледже культуры. Пока что на это направление ежегодно набирают всего 16 человек. Министерству культуры края депутаты рекомендовали увеличить количество студентов по этой специальности.

Кубанские парламентарии также предложили создавать муниципальные и поселенческие центры ремесел, кружки народного искусства на базе общеобразовательных организаций, сообщает пресс-служба ЗСК.

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