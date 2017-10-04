На Кубани наградили 15 лучших педагогов в сфере культуры и искусства

Торжественный прием ко Дню учителя прошел в Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

Педагогов поздравила министр культуры края Виктория Лапина. Она пожелала учителям вдохновения и новых профессиональных свершений на благо культуры Кубани. Министр отметила, что педагоги искусств — это люди особой судьбы.

«Вы посвятили свою жизнь служению прекрасному и воспитанию юных талантов. Благодаря вам одаренные дети Кубани достойно представляют культуру края в лучших концертных и выставочных залах России и стран зарубежья, становятся лауреатами исполнительских конкурсов и фестивалей искусств самого высокого уровня, удостаиваются премий губернатора», — сказала Лапина.

Благодарности минкульта края и денежные премии получили 15 лучших преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства.

Затем для педагогов выступили их воспитанники. Это участники сводного детского хора средней школы-интерната имени Захарченко, лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2017 года Эвелина Исмаилова, ансамбль ударных инструментов «Горцы» детской школы искусств № 4 Сочи, лауреат российских и международных конкурсов исполнительского мастерства Анна Харченко.

Музыкальную программу продолжили номера артистов филармонии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Анна Минькова 4 октября поздравила педагогов Кубани с профессиональным праздником.

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