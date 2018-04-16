На Кубани наградили лучших педагогов коррекционных школ

В Краснодаре в апреле завершился шестой краевой конкурс профессионального мастерства учителей коррекционных школ-интернатов и общеобразовательных школ.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 55 педагогов из 33 городов и районов, в том числе девять — из муниципальных общеобразовательных школ.

Особенностью этого профессионального конкурса является то, что учителя соревнуются в двух номинациях. Первая и основная — для опытных педагогов, вторая — для молодых специалистов, стаж работы которых не более трех лет. Конкурсанты продемонстрировали умения и навыки в интернет-конкурсе, творческой самопрезентации, тестировании, провели открытые уроки и мастер-классы. В финале конкурса педагоги участвовали в дискуссии об инклюзивном и коррекционном образовании.

По итогам конкурса в номинации «Лучший педагог» победила учитель физики специальной (коррекционной) школы-интерната Краснодара Оксана Сусликова. Второе место заняли учитель письма и развития речи школы-интерната №28 поселка Суворов-Черкесский Нина Молчанова, а третье — учитель-логопед краснодарской коррекционной школы №26 Виктория Хачатурова.

В номинации «Лучший молодой педагог» победу удержала учитель биологии ГБОУ школы-интерната № 15 Краснодара Елена Скорик. Второе место — у учителя математики коррекционной школы-интерната Краснодара Виктории Литвишко, третье — у учителя начальных классов общеобразовательной школы № 10 станицы Петропавловской Курганинского района Елены Сухаревой.

Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки от минобрнауки края и денежные премии от Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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