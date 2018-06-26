На Кубани наградили участников конкурса технологических инициатив

Авторы лучших проектов получили сертификаты, дипломы и подарки. Также они примут участие в составе единой краевой делегации в московском международном форуме «Открытые инновации».

По итогам отборочного этапа к очной защите было допущено 20 проектов по пяти тематическим направлениям. Из них исследовательских — 13, технологических — 7. Заключительный этап соревнования прошел в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Участники конкурса провели презентацию и показали натурные образцы своих разработок перед двенадцатью членами экспертного совета. Эксперты оценивали научную новизну, актуальность, перспективность, уровень оформления проектов.

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» победил аспирант КубГТУ Дмитрий Иноземцев, представивший «Преобразователь солнечного излучения». Второе место заняла магистрант КубГУ Анна Елкина с проектом «Производство низкотемпературного высокоэффективного топливного элемента для автомобильной промышленности и беспилотных летательных аппаратов». Замыкает тройку призеров — студент 3 курса КубГУ Андрей Лазукин с разработкой «Биосенсор для определения наличия органических веществ в воде».

В номинации «Лучший технологический проект» на первом месте оказался Дмитрий Зверок, студент 4 курса КубГУ за разработку «Мониторинг зеленых насаждений города по данным мобильного лазерного сканирования». Второе место занял студент 2 курса КубГТУ Олег Николаев за проект «Экологические аспекты технологии защиты яблок и математическое моделирование процесса их хранения». Третье место досталось Андрею Абрамову, аспиранту Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии за проект «Гепатопротектор для животных», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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