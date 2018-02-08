На Кубани напечатают больше 4 млн бюллетеней к президентским выборам

По всему краю уже готовятся к голосованию. На каждом участке, а их в регионе около 3 тыс., появятся технические новинки. Об этом рассказали в избиркоме.

На участках оборудуют комплексы обработки бюллетеней, которые автоматически подсчитают голоса. Ошибиться такая машина не может. Кроме того, за процессом будут следить с помощью видеонаблюдения.

«Все протоколы участковых избирательных комиссий будут заполнены в автоматическом режиме с помощью специальной программы. Мы полностью уходим от рукописной формы и надеюсь, после уйдем от ошибок, которые возможны из-за человеческого фактора и имели место быть. Таким образом, информатизация шагнула в выборный процесс, что позволит ему быть еще более открытым», — сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Проголосовать 18 марта можно будет не по прописке. Заявить об этом нужно заранее и не позже 12 марта. Обратиться в МФЦ, любую участковую избирательную комиссию, а с 25 февраля — в любую территориальную. Специалисты проверят бланк и выдадут отрывной талон. На нем укажут номер участка, на котором можно будет поставить галочку в бюллетене. Такое разрешение уже оформили несколько тысяч кубанцев.

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