На Кубани народные дружины помогли в задержании более 1,5 тыс. правонарушителей

В Краснодаре состоялось заседание краевого штаба по координации деятельности народных дружин. Его провел заместитель губернатора края Юрий Бурлачко.

В региональный реестр внесено 270 народных дружин и 74 общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью около 17 тыс. человек. Высокую эффективность показывают и другие формы привлечения граждан к охране правопорядка. На Кубани создано шесть общественных объединений студенческой молодежи.

«Развитие института народных дружин стало значимым фактором профилактики уличной преступности. По итогам первого полугодия совместными усилиями удалось не только стабилизировать, но и улучшить обстановку на улицах и в общественных местах», — отметил Юрий Бурлачко.

В этом году представители народных дружин оказали содействие сотрудникам полиции в выявлении десяти преступлений и более 4 тыс. административных правонарушений, помогли в задержании более 1,5 тыс. правонарушителей.

Начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Алексей Козырев сообщил, что в 2017 году на 14,2% сократилось количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, парках и скверах. На 14,3% снизилось количество грабежей и на 22,7% разбойных нападений.

Принятые меры позволили не допустить роста подростковой преступности и безнадзорности детей и в первом полугодии текущего года. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось почти на 20%, а их общее количество составило 443 преступления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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