На Кубани народные дружины помогли задержать 5 тыс. преступников

В Краснодарском крае в 2016 году представители народных дружин помогли выявить более 10 тыс. административных правонарушений и задержать 5 тыс. преступников.

Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Алексей Козырев на заседании краевого штаба по координации деятельности народных дружин на территории края.

По его словам, практика совместной работы показала, что народные дружины и другие общественные объединения могут оказывать неоценимую помощь в осуществлении порядка. Дружинники по итогам года помогли в выявлении 31 преступления.

«Развитие института народных дружин стало значимым фактором профилактики уличной преступности. В 2016 году на 10% сократилось количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, парках и скверах. На 11,8% снизилось количество грабежей, на 37,5% — разбойных нападений, на 46,3% — хулиганств», — добавил Козырев.

Вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что по итогам 2016 года совместными усилиями удалось не только стабилизировать, но и улучшить обстановку на улицах и в общественных местах.

«Эффективное противодействие уличной преступности и обеспечение правопорядка – приоритетная задача не только правоохранителей. Никаких штабов полиции не хватит, чтобы прикрыть все улицы в крае. Эти вопросы нужно решать вместе и сообща. Об этом не раз говорил и губернатор», — подчеркнул заместитель главы региона.

Сегодня в региональный реестр внесено 344 народных дружины, более 18 тыс. человек состоят в общественных организациях правоохранительной направленности, создано шесть общественных объединений студенческой молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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