На Кубани назвали десять лучших спортсменов года

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края выбрало десять самых успешных атлетов года. Главным критерием оценки стали результаты выступлений на крупнейших международных соревнованиях, прежде всего — в олимпийских видах спорта.

В список вошли олимпийские чемпионы: теннесистка Елена Веснина, гандболистка Анна Сень, дзюдоист Беслан Мудранов, серебряный призер Олимпиады, борец вольного стиля Аниуар Гедуев. Там же девушка, которая получила на Играх бронзу, яхтсменка Стефания Елфутина.

Далее представитель зимнего вида спорта конькобежец Павел Кулижников. Чемпион мира на 500-метровке, на километровой дистанции и в спринтерском многоборье.

Есть в числе лучших и еще один конькобежец, серебряный призер чемпионата мира на 500-метровой дистанции Руслан Мурашов.

И тройка успешных в 2016 году бобслеистов. В этом году здорово выступал Александр Касьянов, который выиграл первое в карьере серебро мирового первенства. Вторыми на этом турнире стали бобслеистки Александра Родионова и Юлия Шокшуева.

В 2016 году в сборные Росси в различных видах спорта входило около 1 тыс. представителей Кубани. И звание самого спортивного региона, переходящий Кубок Минспорта страны, в этом году вновь получил регион, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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