На Кубани назвали победителей конкурса «Педагогический дебют»

В Краснодаре 17 марта подвели итоги краевого конкурса «Педагогический дебют».

В этом году конкурс проходил под девизом «Профессиональные молодые педагоги — кубанскому образованию». В заочном этапе приняли участие 89 человек. Жюри оценило тематические эссе конкурсантов, их интернет-ресурсы и презентационные видеоролики.

В очный тур вышли 15 учителей общеобразовательных организаций, 11 педагогов организаций дополнительного образования детей и 15 педагогов профессиональных образовательных организаций.

В пятницу выбрали 15 финалистов, которые продолжили испытания в конкурсе «Мастерская молодого педагога». В его рамках конкурсанты провели мастер-класс на тему «Профессиональные молодые педагоги — кубанскому образованию» и приняли участие в ток-шоу.

По итогам финальных испытаний в номинации «Молодой учитель общеобразовательной организации» победила Александра Мямина, учитель английского языка школы № 6 в Геленджике.

В номинации «Молодой педагог учреждения дополнительного образования» первым стал Илья Абрамов, педагог Центра развития творчества детей и юношества Геленджика.

Лучшим молодым преподавателем профессиональной образовательной организации была признана Анастасия Карасева из Краснодарского архитектурно-строительного техникума.

Призеры и лауреаты получили дипломы и памятные подарки, а победители конкурса — денежную премию Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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