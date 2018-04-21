На Кубани несовершеннолетний водитель сбил чемпионку РФ по велотреку

21 апреля в 16:45

Лидия Плужникова 21 апреля ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем.

За его рулем находился 17-летний водитель без прав.

Врачи пытались спасти жизнь 24-летней гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Сбор закончился 11 апреля, Лидия оставалась там на самоподготовке», — цитирует главного тренера сборной России по велоспорту на треке Сергея Ковпанеца РИА «Новости».

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