На Кубани Николай Басков принял участие в благотворительной акции «Елки желаний»

Более 2 тыс. подарков — столько удалось собрать всего за два дня благотворительной акции. Фонд помощи детям «Край Добра» проводит акцию по всей Кубани с 15 декабря.

В крупных торговых центрах и магазинах региона установили новогодние деревья, украшенные открытками в виде снегирей, на каждой — мечты маленьких жителей края — это пациенты реабилитационных центров, больниц и ребята из детских домов. О том, что хотят получить от Деда Мороза, заранее написали почти 11 тыс. мальчиков и девочек. Первые участники акции признались, что быть волшебниками очень приятно.

«Это очень важно, люди с добрыми сердцами должны делать добрые дела. Больше не могу ничего сказать. Мы будем выбирать две машинки и куклу, у нас дети разного возраста», — сказала участница благотворительной акции «Елки желаний» Алла Борисенко.

«Ребенок попросил подарок, я машину купила. Мы стараемся чаще участвовать, добрые дела нужно делать!» — поделилась участница благотворительной акции «Елки желаний» Татьяна Поддубная.

К благотворительной акции присоединились и звезды российской эстрады. Мечту 14-летней девочки исполнил народный артист Николай Басков. Он подарил ей беспроводные колонки.

«Вы, дорогие друзья, тоже можете сделать кого-то счастливым, купив пеленки или флэшку в подарок, там есть такие пожелания. То состояние счастья от исполнения желания, оно не может оправдаться никакими материальными затратами», — сказал народный артист России Николай Басков.

Об условиях акции рассказывают волонтеры — нужно всего лишь выбрать открытку с желанием и купить игрушку в магазине.

«Кто-то хочет куклу, кто-то — машинку, и не всегда эти подарки могут быть дорогими, абсолютно на разную сумму. Сейчас на елке висят пять-шесть снегирей. Как только они закончатся, мы повесим новые, и акция будет продолжаться», — сказала волонтер Анастасия Бурякова.

«За те восемь лет, что у меня три девочки, я знаю, что дети получают безгранично много радости от подарков, потому что кукла — это для девочек святое», — поделилась жительница Армавира Ирина Минасян.

Сбор подарков будет идти до 25 декабря, а затем волонтеры передадут их адресатам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник