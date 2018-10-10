На Кубани объекты теплоснабжения полностью подготовили к отопительному сезону

Все 2 тыс. 798 котельных, подающих тепло населению и объектам социальной сферы, подготовили к работе.

Паспорта готовности котельных к отопительному периоду утверждены главами всех муниципальных образований края и представлены в профильное министерство.

Также завершили работы на водопроводных и канализационных сетях — подготовлено более 28 тыс. км. Готовность около 52 тыс. км газотранспортной сети и объектов газоснабжения составляет 100%, к холодам осенне-зимнего периода 13,4 тыс. многоквартирных домов готовы.

Как уточнили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, во всех муниципальных образованиях края определен комплекс мероприятий для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих во время отопительного сезона.

В ведомстве добавили, что для ликвидации возможных аварийных ситуаций организовано 425 аварийно-восстановительных бригад — 2,5 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц автомобильной и спецтехники.

На подготовку к зимнему сезону систем теплоснабжения в этом году выделили более 1,7 млрд рублей. Эти средства были направлены на замену оборудования и тепловых сетей, модернизацию котельных.

Как ранее говорил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, перед главами муниципалитетов поставили задачи по замене не менее 5% инженерных сетей в год, а также на регулярной основе проводить модернизацию котельных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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