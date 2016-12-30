На Кубани объем ипотечного кредитования вырос на 29%

В Краснодарском крае за девять месяцев рынок ипотечного кредитования вырос более чем на четверть.

Так, объем выданных кредитов в регионе увеличился на 29% и составил 28,8 млрд рублей. Кубань является лидером в ЮФО по этому показателю: на нее приходится 37,4% из всех выданных в округе средств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В целом рынок ипотечного кредитования к концу года показал положительную динамику в Южном федеральном округе. За десять месяцев выдача ипотечных кредитов в ЮФО также выросла на 29% и составила 77,1 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке на 1 ноября снизилась на 0,8 п. п. и составила 12,7%. Средний срок кредитования увеличился до 188,9 месяца.

Источник