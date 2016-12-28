На Кубани объем расчетов по банковским картам увеличился вдвое

По данным Южного главного управления ЦБ России, в третьем квартале общий объем расходов, которые произвели держатели платежных карт при оплате товаров и услуг в Краснодарском крае, составил 82,5 млрд рублей.

Это в два раза больше показателя прошлого года. За этот же период число операций, совершенных при помощи платежных карт, увеличилось на треть до 111 млн операций.

По данным на 1 октября, общее количество выданных на Кубани платежных карт достигло 7,9 млн штук, что на 500 тыс. больше, чем по состоянию на 1 октября 2015 года, пишет «Коммерсантъ».

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