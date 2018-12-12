На Кубани обеспечат охрану объектов культурного наследия

Сохранение и охрану находящихся в муниципальной собственности памятников культуры обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

Всего на Кубани около 4 тыс. различных объектов культурного наследия, для которых необходимо разработать проекты зон охраны. Охранные зоны позволят регламентировать строительство вблизи памятников.

«Важно сделать информацию о памятниках более открытой и доступной, а требования к их арендаторам — прозрачными и понятными. Необходимо жестко отслеживать исполнение этих требований. Так мы сможем минимизировать случаи ненадлежащего содержания объекта, в том числе и по незнанию», — заявил Болдин.

Для этого на памятниках будут размещать информационные надписи. В 2019 году планируется установить такие указатели на 1 тыс. 850 объектах.

Также на Кубани разработали механизм реставрации исторических зданий. Инвесторы должны будут отреставрировать взятые в аренду здания по проекту, разработанному лицензированной организацией. Предполагается сдавать памятники культуры по 1 рублю за кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пилотный проект по реставрации памятников архитектуры собираются запустить в Краснодаре. Первым зданием, для сохранения которого планируют используют эту практику, может стать Дом купца Лихацкого.

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