На Кубани обнаружили тело пропавшей 14-летней школьницы

25 ноября в 16:24

В Лабинске обнаружили тело пропавшей 16 ноября 14-летней девочки.

«Тело девочки обнаружили днем 25 ноября», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

При этом обстоятельства, при которых погибла девочка, пока не сообщаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию поздно вечером 16 ноября позвонил отец девочки и рассказал, что дочь вышла из дома и сказала, что идет на тренировку. После этого она домой не вернулась. После исчезновения 14-летней школьницы возбудили уголовное дело.

Вернуться на ленту

Источник