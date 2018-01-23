На Кубани обнаружили ящик с зенитными снарядами стран НАТО

В ФСБ предположили, что его вынесло на берег штормом.

О находке в пограничное отделение в курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком сообщили местные жители.

Прибывший на место наряд обнаружил четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в упаковке шведского концерна Bofors. Боеприпасы приняты на вооружение в странах НАТО.

Металлический ящик был незначительно поврежден, однако снаряды оказались в боеспособном состоянии.

Информацию передали полицейским, которые проведут экспертизу и примут процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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