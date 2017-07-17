На Кубани оборот общепита с начала года вырос на 1,6%

17 июля в 17:21

Этот показатель в Краснодарском крае с января по июнь составил 28,4 млрд рублей.

Оборот розничной торговли на Кубани с начала года составил 575,2 млрд рублей. В товарной массе это на 0,5% больше, чем за такой же период в 2016 году.

На 90% оборот розничной торговли формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля продажи товаров, которые реализовали на розничных рынках и ярмарках, составила 10%.

В структуре розничной торговли преобладали непродовольственные товары. Их удельный вес продажи составил 53,5%. Доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, равна 46,5%, сообщает Краснодарстат.

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