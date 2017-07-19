На Кубани оборудуют шесть пунктов весового контроля для грузовиков

Уже завершили работы по обустройству такого пункта на участке трассы Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Анатолий Вороновский сообщил, что сейчас развитие сети автоматических пунктов контроля (АПВГК) является одним из приоритетных направлений работы ведомства. По его словам, 5 июля АПВГК на дороге Краснодар — Кропоткин запустили в тестовом режиме. Планируется установить еще четыре пункта на участках трасс Кореновск — Тимашевск, Белореченск — Апшеронск, Кубанская — Саратовская, Крымск — Джигинка, а также два АПВГК при строительстве обходов Тимашевска и станицы Ленинградской.

«С помощью пунктов весового контроля возможно защитить краевые дороги от перегруза. Благодаря оборудованию в течение года таких пунктов по краю нагрузка на региональные трассы снизится, в частности, в летний период», — сказал Алексеенко.

Замглавы края отметил, что посты в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил перевозок грузов. Соответствующие сведения направят в органы государственного надзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2015 года Олег Белозеров, являющийся на тот момент первым замминистра транспорта России, заявил, что необходимо оснастить дороги системами весового контроля. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в июле 2016 года объявило, что с ноября на региональных трассах начнут устанавливать автоматические посты весового контроля.

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