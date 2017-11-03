На Кубани обсудили господдержку развития малых предприятий курортной сферы

В конференции приняли участие более 350 представителей власти различного уровня, краевых институтов поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Как отметил министр курортов Кубани Христофор Константиниди, сегодня в регионе действуют меры финансовой, инфраструктурной и консультационной поддержки предприятий малых форм.

«Санаторно-курортный и туристский комплекс края — одна из основных отраслей экономики региона, и предпринимательство — его важнейшая часть. Одна из приоритетных задач — создание комфортной среды для ведения бизнеса за счет организации доступных и понятных инструментов поддержки», — отметил министр.

Для предпринимателей, работающих в курортной сфере, проводят образовательные программы, осуществляют продвижение турпродуктов на внутреннем и внешних рынках, разыгрывают гранты. В рамках образовательной деятельности минкурортов ежегодно направляет специалистов предприятий курортной отрасли на бесплатное обучение по программам Ростуризма. В прошлом году обучение прошли около 160 специалистов, в этом году повысят квалификацию около 400 человек. Программа будет действовать и в 2018 году.

Второй год подряд минкурортов проводит цикл семинаров для руководителей предприятий санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса. В первом полугодии 2017 года в них приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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