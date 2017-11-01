На Кубани обсудили господдержку санаторно-курортной отрасли региона

Пленарное заседание прошло 1 ноября в Туапсинском районе перед награждением победителей «Курортного Олимпа».
На совещании обсуждали развитие санаторно-курортной отрасли региона. Главная тема — господдержка. Говорили о том, как получить гранты, льготные кредиты, рассказать о себе в СМИ на местном и федеральном уровне и повысить мастерство.
«По части повышения качества услуг сегодня все отмечают, что важным инструментом повышения конкурентоспособности отрасли является качество сервиса, его уровень. В этой связи мы видим необходимость предоставления эффективных образовательных программ», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
Также министерство курортов края запускает новые социальные программы, которые полезны и бизнесу, и туристам, например, отдых и лечение с внушительными скидками в зимние месяцы. Большие перспективы у детского туризма.
«В этом году край вошел в тройку лидеров по количеству средств, выделенных на детский оздоровительный отдых. Совокупно все бюджеты и предприниматели выделили 3,5 млрд рублей. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации», — отметил председатель комитета ЗСК Александр Джеус.
Теперь нужно развивать не только детские лагеря, но и разрабатывать новые туристические тропы для юных исследователей Кубани, было сказано на пленарном заседании.
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