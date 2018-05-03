На Кубани обсудили подготовку к сезону паводков

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 3 мая провел совещание, посвященное мерам по безаварийному пропуску паводков и учету перегораживающих сооружений в руслах рек.

Андрей Алексеенко напомнил, что в регионе сохраняется риск подтоплений при прохождении паводков.

Министр ГО и ЧС Сергей Капустин сообщил, что при наихудшем сценарии неблагоприятное развитие ситуации прогнозируют в 25 муниципалитетах. Наиболее уязвимые территории при прохождении паводков — юго-западные, юго-восточные и Черноморское побережье.

По его словам, министерство принимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить опасных последствий паводка. Создана группировка сил и средств общей численностью 23,3 тыс. человек, имеется более 2,2 тыс. единиц техники. Подготовлено 588 стационарных пунктов временного размещения, которые при необходимости могут принять 149 тыс. человек. В апреле прошло двухдневное комплексное командно-штабное учение для отработки действий в случае ЧС, в котором было задействовано 25,9 тыс. человек.

Отдельно на совещании осудили перегораживающие сооружения. Многие из них находятся в ненадлежащем техническом состоянии и негативно влияют на состояние рек, лиманов и других водных ресурсов.

«На 28 апреля в крае 1 тыс. 257 сооружений не оформлены в установленном порядке или их собственник неизвестен», — сообщил и. о. заместителя министра природных ресурсов края Роман Авдеев.

Он добавил, что на сегодняшний день администрации муниципалитетов 820 сооружений планируют поставить на соответствующий учет, 41 — ликвидировать, а по 102 подготовить документы для направления в суд.

На совещании отметили, что данные по количеству сооружений у муниципалитетов, министерства природных ресурсов края и Ростехнадзора сильно разнятся. Это связано с различным подходом к подсчету объектов. Первый вице-губернатор поручил провести сверку и определиться с точным числом сооружений.

«Степная зона имеет свои особенности, горные территории — свои, но работа с такими сооружениями должна проводиться везде и иметь системный характер. В первую очередь, необходимо привести в порядок реестр: понять, сколько сооружений на территориях и определить их функциональную принадлежность, чьи они», — сказал Алексеенко.

Роман Авдеев заметил, что по информации из районов в связи с длительностью процедур и нехваткой средств, работу по постановке на учет муниципалитеты смогут выполнить не ранее 2022 года. Андрей Алексеенко заявил, что мероприятия можно провести в более короткие сроки.

На основе сведений, предоставленных муниципалитетами, в министерстве природных ресурсов подготовлена дорожная карта и сводная таблица. Алексеенко поручил ведомству держать на контроле этот вопрос. Через месяц проведут еще одно совещание в разрезе городов и районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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