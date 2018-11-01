На Кубани обсудили развитие портовой инфраструктуры региона

Встреча губернатора региона Вениамина Кондратьева и вице-премьера РФ Максима Акимова прошла1 ноября на территории морского порта Тамань.

Кондратьев и Акимов говорили о проекте создания сухогрузного района порта Тамань мощностью 94 млн т в год. Он является частью федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы».

Сейчас в рамках проекта в южной части порта идет строительство нового терминала навалочных грузов АО «ОТЭКО» проектной мощностью до 35 млн т в год. Он будет ориентирован на переработку экспортного грузопотока.

Также ведется реконструкция таманской базы сжиженных углеводородных газов и Таманского нефтяного терминала для увеличения грузооборота, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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