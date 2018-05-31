На Кубани обсудили строительство скоростного ж/д маршрута в Китай

Этот вопрос подняли в краевой администрации на совещании «Новые экспортные логистические маршруты».

В случае реализации проект станет важным шагом на пути к формированию Южного экспортно-импортного хаба и объединит потоки воздушного, автомобильного и ж/д транспорта в одной точке. Новый маршрут позволит доставлять грузы в Китай всего за две недели.

«Преимущество географического положения, а также соседство края с динамично развивающимися регионами юга России и государствами позволяют создать условия для развития края как одного из ключевых российских транспортно-логистических хабов», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков.

В департаменте отметили, что внешнеторговый оборот Краснодарского края с Китаем по итогам 2017 года вырос и составил 128% к уровню предыдущего года. При этом в 2017 году на 7% увеличилась доля экспорта в Китай. В основном это нефть, древесина, древесный уголь. Открытие скоростного маршрута позволит диверсифицировать структуру экспорта в сторону увеличения сельхозпродукции.

«Кубань обладает значительным потенциалом, в регионе насчитывается более 300 экспортно ориентированных компаний. Поэтому мы считаем этот проект перспективным», — отметил представитель «Российского экспортного центра» Андрей Ушаков.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы и дорожной карты по реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Петербургском экономическом форуме власти Кубани и «Российский экспортный центр» заключили соглашение о сотрудничестве.

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