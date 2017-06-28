На Кубани объявили экстренное предупреждение о дожде и граде

В Краснодарском крае в ближайшие трое суток ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что непогода ожидается в ближайшие один-три часа и до конца суток 28 июня, в течение суток 29 июня, ночью и утром 30 июня.

На реках и водотоках бассейна реки Кубани юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея возможен подъем уровня воды.

Гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности. В случае возникновения ЧС звонить по телефонам 101 и 8 (861) 268-64-40.

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