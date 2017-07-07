На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливне и усилении ветра

Погода испортится в ближайшие часы.

По данным синоптиков, 7 июля в ближайшие один-три часа и до конца дня, а также ночью и утром 8 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей просят соблюдать требования безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 — единый номер пожарных и спасателей, 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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