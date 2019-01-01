Экстренное предупреждение объявили в МЧС на 1 и 2 января.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-три часа и до конца суток 1 января, ночью и утром 2 января местами Краснодарскому краю ожидается сильное налипание мокрого снега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям рекомендуют при налипании мокрого снега быть осторожными на улице, обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрывов на ЛЭП следует звонить по телефонам экстренных служб — 01, 101, а также в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия 8 (861) 268-64-40.

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