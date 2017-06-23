На Кубани объявили экстренное предупреждение по грозе с градом

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по ливням и усилению ветра на 23 июня.

По данным синоптиков, в ближайшие часы местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 23 июня синоптики пообещали на Кубани дождь, град и шквалистый ветер.

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