На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В горы небезопасно будет выходить с 31 марта по 3 апреля.

В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей края предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» — единый номер пожарных и спасателей;

«101» — единый номер пожарных и спасателей;

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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