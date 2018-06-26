На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Начиная с 26 июня столбики термометров не опустятся ниже 30 °С, высокие температуры продержатся в регионе до 1 июля.

Из-за жары в крае могут возникать лесные пожары, поэтому спасатели просят придерживаться правил безопасности: не стоит разжигать костры на приусадебных участках и рядом с сухой травой.

Врачи тоже дают рекомендации: в летний период необходимо пить больше жидкости. Лучше всего подойдет обычная вода без газов и сахара. Одежду стоит выбирать светлых тонов, не стоит забывать и про головные уборы.

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