На Кубани объявили режим повышенной готовности из-за ливневых дождей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за ухудшения погоды 30 октября в регионе объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

«Обрушившиеся дожди привели к подтоплениям в некоторых районах курорта. Из-за возникшей ситуации в город направлены спасатели, полиция, пожарные. Подчеркну, что о чрезвычайной ситуации говорить рано — есть лишь локальные подтопления, которые находятся на постоянном контроле у оперативных служб, перешедших на круглосуточное дежурство», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что на больших горных реках Сочи установлены 48 датчиков, которые в оперативном режиме дают информацию об уровне воды и находятся под наблюдением у спасателей.

«В случае критической ситуации будут включены сирены и будет проведена эвакуация жителей», — уточнил глава региона.

Вениамин Кондратьев также поблагодарил экстренные и коммунальные службы, которые постоянно следят за обстановкой и держат ее на контроле. По словам губернатора Кубани, более 1 тыс. человек круглосуточно проводят мониторинг микрорайонов и поселков Сочи, в том числе и горных рек. Кроме того, Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей края соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Молдовка Адлерского района Сочи из-за ливня и неисправности ливневой канализации в 10:40 30 октября были подтоплены придомовые территории и подвальные помещения двух домов, в еще один дом вода зашла на уровень 5 см. Также было подтоплено 150 м проезжей части улицы Костромской. На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение по ливням с грозами.

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