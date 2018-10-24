На Кубани объявили штормовое предупреждение

По всему краю синоптики прогнозируют ливни с грозами, поднимется сильный ветер, особенно на Черноморском побережье.

В Сочи метеорологи обещают не только дожди, возможен даже град, а штормовые порывы там достигнут 22 м/с. В горах дуть будет еще сильнее — до 28 м/с. Из-за обильных осадков в олимпийской столице также резко возрос риск схода селей. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели пристально следят за ситуацией и готовы в любую минуту отправиться на помощь.

«В малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края, Республики Адыгея и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъемы уровня воды, местами до неблагоприятных отметок», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Над морем от Магри до Веселого могут образоваться смерчи. Спасатели просят жителей и гостей быть максимально осторожными. В случае, если увидели, как черный вихрь выходит на сушу, необходимо тут же укрыться в здании. Если его рядом нет — спрятаться в канаве, яме или овраге, плотно прижавшись к земле. Еще лучше вообще отказаться от отдыха у воды и походов в горы.

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