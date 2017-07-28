На Кубани объявили в розыск двух экс-полицейских

Двух бывших оперуполномоченных ОМВД России по Мостовскому району, а также 26-летнего местного жителя подозревают в трех эпизодах незаконного оборота наркотиков и четырех эпизодах сбыта боеприпасов. Кроме того, бывших правоохранителей подозревают в мошенничестве.

В их отношении возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с августа 2016 года по январь 2017 года полицейские приобретали марихуану, а также патроны к огнестрельному оружию для сбыта. Используя свое служебное положение, они склонили к участию в преступлении молодого человека. Он должен был искать покупателей, чтобы сбывать наркотики и боеприпасы. В этот период парень сбыл более 48 г каннабиса и 95 патронов к огнестрельному оружию.

Его задержали и арестовали. Молодому человеку предъявили обвинение. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Правоохранители установили, что в феврале 2017 года сотрудники полиции ввели в заблуждение местную жительницу относительно обнаруженного во время обыска в ее доме свертка с наркотиком. В дальнейшем, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, супруг женщины передал право пользования своим автомобилем родственнику одного из полицейских.

В связи с тем, что сотрудники полиции от органов следствия скрылись, их объявили в федеральный розыск. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемых, просят сообщить по телефону: 8 (918) 365-22-58.

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