На Кубани объявили в розыск сбежавшего из больницы участника ДТП

ОМВД России по Темрюкскому району просит помочь в розыске Расима Курбаналиевича Абдуллаева 1995 года рождения.

Уроженца села Геджух Республики Дагестан подозревают в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Всех, кто располагает информацией, просят звонить по телефонам: 02 (102), 8 (86148) 5-19-72 или 8 (918) 266-14-60.

В ноябре Абдуллаев попал в ДТП в поселке Кучугуры. В аварии погибли две его пассажирки. По предварительным данным, водитель был пьян, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Абдуллаева доставили в больницу , откуда он сбежал.

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