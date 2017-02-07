На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ледяного дождя

В Краснодарском крае 7 февраля объявили экстренное предупреждение из-за ледяного дождя на трассе Р-217 «Кавказ».

На участках от 101-го километра в районе Кропоткина до 160-го километра в Армавире произошло обледенение дорожного покрытия. Особенно сильные осадки прошли в районе Новокубанска (130-й — 150-й километр), сообщил интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в ближайшие четыре-шесть часов или двигаться по трассе со скоростью не более 40 км/ч.

По данным на 22:00, интенсивность ледяного дождя снижается, но осадки продолжаются. На трассе работает личный состав федеральных дорожных служб и техника.

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