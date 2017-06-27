На Кубани объявлен высокий уровень пожароопасности

Об этом сообщают в краевом гидрометцентре. Всю неделю, по прогнозам синоптиков, столбики термометров будут показывать выше 30 °C.

Это значит, что риск возгораний растет с каждым днем. Специалисты просят жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности. Не разводить костры на природе, не оставлять после пикников легко воспламеняемый мусор и не выбрасывать непотушенные сигареты.

«Сейчас как раз с установлением высоких температур наша буйная зеленая растительность довольно быстро станет сухой, и соответственно нужно будет вести себя аккуратно, не допускать каких-то разжиганий на обочинах и всего прочего. К тому же на носу уборка урожая, что уже обязывает кубанцев вести себя бережно с хлебом», — отметил начальник краснодарского краевого центра гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Особенно велик риск лесных пожаров в северо-восточных районах края. В ближайшие дни дожди возможны только в предгорьях, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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