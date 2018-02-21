На Кубани опора ЛЭП рухнула на «пирожок» после того, как в столб врезалась «Волга»

Авария произошла 19 февраля в 18:20 в селе Белая Глина в Белоглинском районе.

По предварительным данным, 51-летний водитель ГАЗ-3110 на улице Пролетарской не справился с управлением и наехал на электроопору. В результате столб упал на припаркованный автомобиль ИЖ-2714540.

В ДТП пострадали два пассажира «Волги» — 48-летний мужчина и 26-летняя женщина. В автомобиле ИЖ в момент аварии людей не было. Оба автомобиля получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель ГАЗа ранее был лишен водительского удостоверения и в момент ДТП был пьян. Ему грозит уголовное дело о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

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