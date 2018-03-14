На Кубани определили лучшие поселения и ТОС в 2017 году

В администрации Краснодарского края в марте назвали победителей краевых смотров-конкурсов «Лучшее поселение» и «Лучший орган территориального общественного самоуправления».

В заседании приняли участие директор департамента внутренней политики края Галина Москалева, председатели комитетов ЗСК, руководители исполнительных органов власти региона. По результатам конкурсов лучшими признаны 24 поселения и 132 органа ТОС и их руководители.

Смотр-конкурс на звание лучшего поселения края проводится с 2009 года. В 2017 году в конкурсе приняли участие 382 городских и сельских поселения края. Они были распределены по восьми группам исходя из численности населения.

В конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления» приняли участие 37 муниципальных районов и семь городских округов.

Лучшие поселения и органы ТОС получат финансовую поддержку из бюджета Кубани в рамках реализации краевой государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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