На Кубани определили размер выплат пострадавшим от наводнения

Компенсации получат жители Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. Деньги предусмотрены не только за полную потерю жилья, но и за частичное разрушение, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Самое главное — это оперативно пройти по дворам, так называемые подворовые обходы. Заактировать потерю имущества — полную и частичную. Получив денежные средства, жители приступят сами к восстановлению. Частичная потеря имущества — это 50 тыс. рублей, полная — 100 тыс. рублей. Надо подтвердить факт проживания. Никаких заминок выплат не будет», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, единовременную выплату получат все, в чей дом зашла вода. Деньги за частичное и полное разрушение жилья выделяют на каждого члена семьи.

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