На Кубани определили самые малочисленные и крупные населенные пункты

В Краснодарском крае, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на хуторе Косовичи Абинского района прописаны всего восемь человек.

В хуторе Зозова Балка под Брюховецкой ведут свои хозяйства один мужчина и три женщины. А на хуторе Степном Калининского района живет всего один человек.

Вместе с тем на Кубани есть и сельские рекордсмены по численности, которые могут соперничать с городами. Сразу шесть крупнейших станиц России находятся на Кубани. Первое место у Каневской, в которой, согласно все той же переписи 2010 года, живет больше 40 тыс. человек.

В десятке крупнейших населенных пунктов страны также станицы Ленинградская, Динская, Павловская, Староминская и Кущевская, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Самые малочисленные населенные пункты Кубани:

хутор Косовичи — 8 человек

хутор Зозова Балка — 4 человека

хутор Степной — 1 человек

Самые крупные по количеству жителей станицы России:

станица Каневская — 44 тыс. человек

станица Ленинградская — 37 тыс. человек

станица Динская — 34 тыс. человек

станица Павловская — 31 тыс. человек

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