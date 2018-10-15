На Кубани определили список имен для аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара

Слушания по формированию первоначального списка прошли 15 октября в Общественной палате края.

Аэропорт Краснодара предложили назвать в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Воздушная гавань Сочи может носить имя космонавта Виталия Севастьянова или адмирала Михаила Лазарева. Аэропорт Анапы может быть назван в честь писателя Ивана Вараввы либо Матери Марии.

Формирование региональных списков продлится до 21 октября на базе общественных палат. Затем у россиян будет возможность предложить свой вариант на сайте проекта или по телефону горячей линии. До 7 ноября ВЦИОМ определит три имени для каждого субъекта на основе соцопросов. С 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря, сообщает пресс-служба администрации края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в проект «Великие имена России» вошли 45 воздушных гаваней со всей страны.

Мэр Анапы Юрий Поляков предложил назвать анапский аэропорт в честь героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина.

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