На Кубани определят лучшего кондитера

Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса будет проходить до 14 сентября.

Соревнования между пятью кондитерами, прошедшими отбор, состоятся на базе Краснодарского торгово-экономического колледжа. Итоги подведут 27 сентября в Краснодаре.

Финалисты конкурса «Лучший кондитер» должны будут приготовить и оформить торт и пирожные на тему SmartFood. При оценке работы будут учитывать новые решения в кондитерском искусстве, в том числе — выбор современных ингредиентов, форм и текстур, а также интерпретация конкурсантом заданной темы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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