На Кубани определят лучший объект аграрного туризма

Заявки на краевой конкурс можно подать до 1 февраля по адресу город Краснодар, улица Рашпилевская, 36.

К участию допускают крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, юридические лица, которые работают в сфере сельского (аграрного) туризма, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции.

Победителей конкурса определят в трех номинациях — лучший малый, средний и крупный объекты аграрного туризма. За первое, второе и третье место они получат гранты в форме субсидий в размере 170, 130 и 100 тыс. рублей.

Итоги соревнования подведут весной 2019 года, после чего в рамках выставки-ярмарки кубанских народных промыслов пройдет церемония награждения победителей.

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