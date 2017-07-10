На Кубани опровергли слухи об отмене льготных проездных

Краснодарский край увеличил финансирование льготного проезда в общественном транспорте — в 2017 году выделено на 200 млн рублей больше, чем в прошлом.

«На этот год предусмотрено 17 млрд на все льготы, в том числе и на проезд. На Кубани живет почти 1 млн льготников, а с членами семей их 3,5 млн. Мы занимаемся работой, обеспечиваем всех льготников. Сегодня никаких задержек, никаких намерений отменить что-то или сократить у власти, конечно, нет», — сказал и. о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Белопольский.

Приобрести билет со скидкой могут люди, чей доход не превышает двукратный размер прожиточного минимума, а еще школьники и студенты. Право на бесплатный проезд имеют люди с ограниченными возможностями здоровья, участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, и это не полный список. Причем льготники могут сами выбрать, каким проездным пользоваться.

«На сегодняшний день действует два вида проездных — бумажный и электронный. С его введением ничего не поменялось, стоимость не увеличилась. Человек может приобрести бумажный или электронный, это введено в целях удобства», — отметила заместитель начальника отдела департамента транспорта Краснодара Галина Шешина.

Электронный проездной, как и бумажный, количество поездок не ограничивает. Но в случае потери восстановить его проще. А деньги останутся на личном счете льготника, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году на Кубани для предоставления льготного проезда выделили 1,2 млрд рублей.

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