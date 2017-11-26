На Кубани организовали 122 площадки для проведения Географического диктанта

Краснодарский край стал третьим регионом в России по количеству зарегистрированных площадок после Якутии и Башкирии.

Образовательная акция стартовала в России в 12:00. В Краснодарском отделении РГО сообщили, что наибольшее количество площадок для Географического диктанта открыли в Ленинградском, Белоглинском, Белореченском районах, а также в Краснодаре, Армавире и Геленджике.

Площадки расположились на базе вузов, техникумов, школ, библиотек, местных отделений РГО, экологических центров, ВДЦ «Смена», молодежных клубов, торгово-промышленных палат. Самая необычная площадка — поезд № 104Ж Адлер — Москва.

Всего нужно ответить на 30 вопросов, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Граждане, которые не смогли лично присутствовать на площадках, могут написать диктант онлайн с 14:00 26 ноября до 14:00 30 ноября.

Инициатором проведения Географического диктанта стал президент РФ Владимир Путин. Акцию проводят в третий раз. В этом году географические знания проверяют не только россияне, но и жители 26 стран мира. Диктант пишут в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всероссийский географический диктант в 2016 году написали 1,5 тыс. кубанцев.

Вернуться на ленту

Источник