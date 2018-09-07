На Кубани организовали первые комплексные агротуры

Маршруты восьми представленных агротуров проложены по известным винодельням с посещением достопримечательностей курортов края, объектов турпоказа и дегустациями напитков и блюд региональной кухни.

Ассоциация агротуризма также запустила новые турпродукты для жителей и гостей региона — винные дороги. Маршруты организованы по известным винодельческим хозяйствам и предприятиям, объектам эногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов. Проехать по винным дорогам можно в течение одного-двух дней или спланировать отдых на неделю как самостоятельно, так и при помощи туроператоров.

В мае министерство курортов края и Ассоциация агротуризма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов, продвижения сельского туризма на внутреннем и внешнем рынках. Сегодня в крае — более 100 объектов сельского туризма, 30 из них специализируются на эногастрономическом направлении.

Формирование пакетных предложений для жителей и гостей края осуществляется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани за три года количество объектов сельского туризма возросло в 2,5 раза.

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