На Кубани организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших

Пункты приема открыты в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. Местные жители из-за разгула стихии остались без самого необходимого.

Многие пока не могут вернуться в свои дома. Людей временно разместили в социальных учреждениях. Пострадавшим нужна теплая одежда, обувь, подушки, одеяла, постельное белье, также газовые плиты и питьевая вода. Все необходимое в Лазаревском районе можно принести по адресу улица Лазарева, 66 «б». В Хадыженске пункт приема расположился в местном доме культуры. В Апшеронске вещи принимают в двух местах. Девять таких пунктов открыто в Туапсинском районе. Они находятся в разных сельских поселениях.

Пункты сбора гуманитарной помощи

Сочи

Лазаревское, улица Лазарева, 66б

администрация Лазаревского района, улица Глинки, 4

Хадыженск

Дом культуры, улица Первомайская, 128

Апшеронск

улица Ворошилова, 35

улица Комарова, 74

Туапсинский район

Вельяминовское сельское поселение

Георгиевское сельское поселение

Октябрьское сельское поселение

Шаумянское сельское поселение

село Небуг

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник