На Кубани «Орленок» и «Смена» откроют двери для юнармейцев

В России начался летний сезон юнармейских лагерей. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Всего в стране откроется более 1,5 тыс. лагерей, в которых отдохнут учащиеся юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений. Специальные смены для юнармейцев пройдут во многих федеральных, региональных, муниципальных и школьных лагерях, среди которых «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан». Также будут организованы лагеря-экспедиции в Крыму, Тыве, на островах Финского залива и на Дальнем Востоке.

Летние смены будут включать в себя семь тематических программ: «Юнармеец», «Школа будущих командиров», «Служу России», «Юнармейские маршруты», «Юнтех», «Дети России», «Юнармейские звезды», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в 77 школах откроют летние лагеря отдыха.

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