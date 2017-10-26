На Кубани осеннюю посевную кампанию завершили в рекордно ранние сроки

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что аграрии завершили сев до 20 октября.

«Краснодарский край, наверное, впервые в истории в такой срок завершил осенний сев. Результаты работы видны — уже есть первые всходы. С учетом погодных условий к 1 ноября мы получим всходы на большей половине площадей. Это хороший задел будущего урожая. Надеемся, что не подведет погода, ситуация на рынке семян, удобрений и ГСМ, чтобы урожай следующего года был с положительной рентабельностью», — сказал вице-губернатор.

В этом году площадь посева озимых культур составляет 1,6 млн га. В том числе озимых на зерно — 1,59 млн га. Отмечается, что эти показатели сохранились на уровне прошлого года. Из общего объема семян, предназначенных для сева, 26% или 103,7 тыс. т составляют элитные, 74% или 295 тыс. т — семена первой-четвертой репродукции. Все это семена кубанской селекции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Коробка добавил, что сейчас в крае завершают уборочную кампанию.

«Несмотря на засушливый август, результаты неплохие, выше средних пятилетних показателей», — заключил замглавы края.

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