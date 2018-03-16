На Кубани осужденным разрешат смотреть матчи ЧМ-2018 по футболу

Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края, будет предоставлена возможность посмотреть футбольные матчи как в прямом эфире, так и в записи.

Также в период подготовки к турниру в пенитенциарных учреждениях края будут организованы конкурсы плакатов, викторины, встречи с ветеранами кубанского футбола, товарищеские матчи по футболу. Все эти мероприятия направлены на популяризацию футбола и пропаганду здорового образа жизни.

Например, сотрудники Белореченской воспитательной колонии регулярно организуют мероприятия, посвященные проведению в России крупномасштабных спортивных соревнований. В этот раз воспитанников колонии познакомили с биографией легендарного советского футболиста Льва Яшина, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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